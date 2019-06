Farmi: жители Эстонии не боятся молочного жира

Фото: Юлия-Мария Линна

По словам руководителя по маркетингу AS Farmi Piimatööstuse Хелен Оямяэ, жители Эстонии не боятся молочного жира и это отражается на продажах цельного молока Farmi. Главным трендом по-прежнему является готовая продукция формата on the go, говорится в пресс-релизе.