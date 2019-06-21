Farmi: жители Эстонии не боятся молочного жира

”Комфорт — это одна из важнейших тенденций, и в условиях постоянно ускоряющегося ритма жизни людям необходимы полезные и питательные продукты для перекуса на ходу, — сказала Хелен Оямяэ. — Исходя из этого, мы разработали новый домашний творог с добавлением тунца и пряных трав — до этого люди самостоятельно готовили творог в таком сочетании в качестве закуски или быстрого блюда. Потребителям, испытывающим нехватку времени, будет удобно есть творог прямо из упаковки”.

”Цельное молоко Farmi с содержанием жира 3,8-4,2% является самым популярным в Эстонии, и на основе его подкисления мы сделали новые цельномолочные смути”, — сказала Оямяэ. ”К летнему сезону мы вернули обратно в ассортимент холодные супы, которые также являются готовым блюдом, но при желании в них можно добавить яйца, картошку или еще что-то на свой вкус. В течение многих лет мы знакомили жителей Эстонии с молочными продуктами разных стран, и в этом году мы обратили внимание на Турцию и Ближний Восток, где был изобретен кисломолочный напиток Айран, содержащий гималайскую соль. В жаркую погоду он помогает восстановить водно-солевой баланс. Также мы добавили в ассортимент пахту с ягодами, являющуюся традиционным эстонским напитком. Пахта с низким процентом содержания жира хорошо подходит в качестве летнего напитка и идеально сочетается с мукой кама”, — добавила Хелен Оямяэ.