Facebook ужесточает правила онлайн-трансляций после теракта в Новой Зеландии

Как пояснила Сэндберг, в будущем компания запретит использование функции Facebook Live для тех пользователей, кто ранее был замечен в нарушении установленных стандартов сообщества. Кроме того, Facebook инвестирует в программное обеспечение для быстрого обнаружения отредактированных версий видеороликов или других изображений насилия.

Австралия призовет соцсети к ответственности

Власти Австралии тем временем объявили, что в будущем будут привлекать к ответственности социальные сети, если те не удалят записи террористических атак со своих платформ. Ожидается, что соответствующие законы внесут в парламент страны уже на следующей неделе. Компаниям-нарушителям грозят миллиардные штрафы, а их менеджерам — тюремное заключение.

Ведущие социальные сети "несут ответственность за принятие любых возможных мер, гарантирующих, что их технологии не будет использованы террористами", — заявил в минувшую субботу глава правительства Австралии Скотт Моррисон. Он отметил, что призовет и другие государства G20 заставить соцсети взять на себя ответственность за нераспространение видеороликов, содержащих записи терактов и другие сцены насилия.

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