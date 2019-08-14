Facebook прослушивал и расшифровывал разговоры пользователей

В Facebook подтвердили, что занимались расшифровкой аудиосообщений пользователей, но заявили, что больше не будут этого делать. В компании заявили, что прекратили расшифровку более недели назад, как Apple и Google.
Пользователи, чьи сообщения прослушивались, выбрали вариант в приложении Facebook Messenger, предусматривающий расшифровку их голосовых сообщений.
В свою очередь, подрядчики проверяли, правильно ли искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения. Facebook не раскрывает пользователям, что третьи лица могут прослушивать их аудио. Это привело к тому, что некоторые подрядчики почувствовали, что их работа неэтична.
Среди фирм, занимавшихся расшифровкой сообщений пользователей, компания TaskUs Inc. Facebook является одним из крупнейших и наиболее важных клиентов TaskUs, но сотрудникам не разрешается публично упоминать, для кого они работают.
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