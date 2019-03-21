Facebook признала, что ее сотрудники имели доступ к паролям пользователей

"В ходе обычной проверки безопасности в январе мы обнаружили, что пароли ряда пользователей, находящиеся в системе хранения внутренних данных (соцсети — ИФ) можно было прочитать", — сообщили в Facebook.

"Это привлекло наше внимание, поскольку наши системы входа (в соцсеть — ИФ) устроены так, чтобы маскировать пароли, при помощи методов, которые делают их нечитаемыми", — отметили в компании.

В руководстве соцсети также заявили, что уведомят тех пользователей, которых затронул инцидент с нарушением приватности данных пользователей.

Западные СМИ при этом сообщают, что эти пароли хранились в незащищенном формате, начиная с 2012 года. Инцидент мог затронуть около 600 млн пользователей Facebook.

Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook в марте 2018 года после сообщений о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).