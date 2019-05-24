Facebook планирует запустить собственную криптовалюту в 2020 году

Предполагается, что после запуска GlobalCoin криптовалюта будет доступна пользователям из нескольких стран, которые смогут совершать с ее помощью защищенные платежи без использования банковских счетов. Впрочем, до запуска GlobalCoin Facebook предстоит решить ряд технических и юридических вопросов.

По данным журналистов, в апреле основатель и глава Facebook Марк Цукерберг встретился с главой Банка Англии Марком Карни, чтобы обсудить перспективы и риски, связанные с планами соцсети создать свою криптовалюту. Еще одной страной, к которой Facebook проявляет особый интерес в этой сфере является Индия — в компании рассчитывают, что многочисленные индусы, живущие за пределами страны, станут пользоваться GlobalCoin для перевода средств родным при помощи принадлежащего соцсети мессенджера WhatsApp. Однако препятствием для Facebook может стать негативное отношение индийских властей к криптовалютам в целом.

Наконец, Facebook ведет переговоры о своем проекте с Минфином США и компаниями, занимающимися денежными переводами, включая компанию Western Union.