Facebook хочет картировать людей во всем мире

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, цель Facebook в Африке состояла в том, чтобы выяснить, где люди живут на самом деле, чтобы в местах, где отсутствует связь, в отдаленной перспективе можно было предлагать доступ в интернет. ”Другое практическое применение, которое сейчас более реально и действенно, — содействовать различным организациям в разрешении кризисов, организации спасательных миссий, и, к примеру, организации раздачи гуманитарной помощи”, — сказала Селиов.

”Facebook комбинирует результаты переписей населения со строениями, запечатленными на спутниковых снимках, и другой общедоступной информацией, чтобы получить более точный обзор, где люди реально находятся. Африка настолько велика, что сейчас нет достоверной информации о том, где люди живут на самом деле, и вручную сосчитать по спутниковой карте все разбросанные деревни невозможно”, — пояснила Селиов.

Facebook планирует в сотрудничестве с Колумбийским университетом открыть карты плотности населения для организаций помощи. ”Эти карты уже использовались, к примеру, для отправки добровольцев Красного креста в зоны кризиса в Малави”, — сказала Селиов и добавила, что по заверению Facebook, личные данные людей при картировании не используются.

Чтобы определить плотность населения в Африке, где проживает 1,3 миллиарда человек, искусственный интеллект Facebook проанализировал более 11 миллиардов спутниковых снимков.