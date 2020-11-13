Ежегодное сравнение: цены у поставщиков электричества разнятся до 30%, а у продавцов газа — до 46%

Ниже мы покажем стоимость пакета услуг различных поставщиков, чтобы каждый мог сравнить их с ценами своего поставщика. Все розничные клиенты могут менять поставщиков в любое время без дополнительных затрат, и переход занимает 10 минут.

На сегодня цены продавцов электричества могут варьироваться до 30%, а у продавцов газа — до 46%.

По всей Эстонии есть 7 продавцов электроэнергии, и выбирать можно между различными пакетами, наиболее распространенными из которых являются биржевой и фиксированный пакеты. В последнем случае цена на электроэнергию обычно устанавливается на 12-месячный период с помощью срочного договора. Годовое сравнение на elektrihind.ee показывает, что на данный момент разница в цене между самым дорогим и самым дешевым биржевым пакетом составляет 26 € (17%), а разница между фиксированными пакетами доходит даже до 62 € (30%).

Цена на электроэнергию также зависит от типа производства, т. е. от того, произведена ли электроэнергия из возобновляемых или невозобновляемых источников, большинство производителей предлагают оба варианта.

Газ предлагают 4 продавца по всей Эстонии, и пакеты бывают следующие: меняющийся, фиксированный и биржевой. Сравнение цены на gaasihind.ee показывает, что в настоящее время разница в цене между самым дорогим и самым дешевым меняющимся пакетом составляет 77 € (40%), разница в стоимости фиксированных пакетов — 52 € (46%).

По словам Керта Валбета, основателя порталов сравнения, все покупатели могут сменить продавца без дополнительных затрат, а также более выгодную цену можно получить у бывшего поставщика услуги. ”Пользователи фиксированного пакета со срочным договором также могут сменить поставщика, не опасаясь дополнительных плат и штрафных санкций — все розничные клиенты имеют право свободно выбирать поставщика услуг по своему усмотрению. Часто продавцы также делают предложение обратной покупки клиенту, который хочет от них уйти, и, таким образом, покупатели зачастую получают более выгодную цену, не уходя от старого поставщика услуги, поэтому в любом случае выгодно пройти процесс смены продавца”, — добавил Валбет.