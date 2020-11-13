13.11.2020, 21:10

Ежегодное сравнение: цены у поставщиков электричества разнятся до 30%, а у продавцов газа — до 46%

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Elektriarvest on suurem osa võrgutasu, mis läheb elektri kodudesse toimetamiseks vajaliku taristu ülalpidamiseks ja arendamiseks.
Elektriarvest on suurem osa võrgutasu, mis läheb elektri kodudesse toimetamiseks vajaliku taristu ülalpidamiseks ja arendamiseks.Foto: Argo Ingver

Электричество и газ, которые предлагают разные поставщики услуг, одинакового качества, поэтому наиболее разумно будет делать выбор исходя из условий продукции, типов производства и выгодных цен. Порталы сравнения цен для потребителей elektrihind.ee и gaasihind.ee уже 8 лет сравнивают цены разных поставщиков.

Ниже мы покажем стоимость пакета услуг различных поставщиков, чтобы каждый мог сравнить их с ценами своего поставщика. Все розничные клиенты могут менять поставщиков в любое время без дополнительных затрат, и переход занимает 10 минут.

На сегодня цены продавцов электричества могут варьироваться до 30%, а у продавцов газа — до 46%.

По всей Эстонии есть 7 продавцов электроэнергии, и выбирать можно между различными пакетами, наиболее распространенными из которых являются биржевой и фиксированный пакеты. В последнем случае цена на электроэнергию обычно устанавливается на 12-месячный период с помощью срочного договора. Годовое сравнение на elektrihind.ee показывает, что на данный момент разница в цене между самым дорогим и самым дешевым биржевым пакетом составляет 26 € (17%), а разница между фиксированными пакетами доходит даже до 62 € (30%).

Цена на электроэнергию также зависит от типа производства, т. е. от того, произведена ли электроэнергия из возобновляемых или невозобновляемых источников, большинство производителей предлагают оба варианта.

Газ предлагают 4 продавца по всей Эстонии, и пакеты бывают следующие: меняющийся, фиксированный и биржевой. Сравнение цены на gaasihind.ee показывает, что в настоящее время разница в цене между самым дорогим и самым дешевым меняющимся пакетом составляет 77 € (40%), разница в стоимости фиксированных пакетов — 52 € (46%).

По словам Керта Валбета, основателя порталов сравнения, все покупатели могут сменить продавца без дополнительных затрат, а также более выгодную цену можно получить у бывшего поставщика услуги. ”Пользователи фиксированного пакета со срочным договором также могут сменить поставщика, не опасаясь дополнительных плат и штрафных санкций — все розничные клиенты имеют право свободно выбирать поставщика услуг по своему усмотрению. Часто продавцы также делают предложение обратной покупки клиенту, который хочет от них уйти, и, таким образом, покупатели зачастую получают более выгодную цену, не уходя от старого поставщика услуги, поэтому в любом случае выгодно пройти процесс смены продавца”, — добавил Валбет.

Условия и стоимости пакетов на электричество и газ можно сравнить на сайтах elektrihind.ee и gaasihind.ee.

Какой пакет на электричество сейчас самый выгодный

  • Самый выгодный биржевой пакет, согласно показаниям среднего эстонского потребителя, таким является пакет 220 Energia, который обойдется в 154 евро в год (с маргиналом 0.179с / кВтч, ежемесячная плата 0 €). Примерно в этом же диапазоне остаются Imatra Elekter, Alexela и Eesti Gaas — их пакеты всего на несколько евро дороже, чем у 220 Energia. У некоторых из них в пакет включена единый расчет с Elektrilevi. Однако самым дорогим поставщиком является Eesti Energia, чей биржевой пакет будет стоить 180 евро в год. Это на 26 евро дороже, чем у самого выгодного поставщика, и влияет на это, прежде всего, компонент фиксированной месячной стоимости 1,99 евро. Следует иметь в виду, что, поскольку Eesti Energia не имеет прозрачных ценообразования и стоимость зависит от потребителя, она может отличаться от той, что использовалась при сравнении.
  • Из пакетов с фиксированной ценой самый выгодный у 220 Energia, расходы на год составят 210 евро (дневной тариф 6.4 с / квтч, ночной тариф 5.7 с / квтч). Однако самым дорогим из пакетов с фиксированной ценой является пакет Eesti Gaas с годовой стоимостью в 272 евро. Это на 62 евро дороже, чем самый выгодный пакет. Eesti Gaas также не имеет прозрачного ценообразования, стоимость этих пакетов зависит от потребителя и поэтому может отличаться от цены, использованной при сравнении.


Кто из поставщиков в Эстонии предлагает самые выгодные цены на газ?

  • Согласно показателям среднего эстонского потребителя наиболее выгодным является меняющийся или биржевой пакет 220 Energia с годовым расходом в 117 евро (стоимость газа 83 с / квтч). Самый дорогой пакет у Eesti Gaas– 194 евро в год. Эта цена на 77 евро больше, чем у самого выгодного пакета. Биржевые пакеты предлагают только Alexela и 220 Energia, они схожи с меняющимися пакетами, так как цена для них варируется каждый месяц.
  • Наиболее выгодный пакет с фиксированной стоимостью предлагает 220 Energia с годовыми затратами на газ в 115 евро (стоимость газа 1.79 с / квтч). На данный момент пакет с фиксированной стоимостью предлагают только два поставщика (220 Energia и Eesti Energia), при этом у Eesti Energia цена выше — годовой расход 167 евро, т.е. на 52 евро дороже самого дешевого пакета.


Как происходит смена поставщиков электроэнергии и газа?

Смена поставщика электроэнергии и газа осуществляется через Интернет. Это касается крупных продавцов, сам процесс занимает десять минут и является бесплатным для потребителей. Перебоев в поставках электроэнергии или газа не происходит, и новый поставщик сам прекращает действие старого потребительского договора. Смена продавца обычно происходит в начале следующего месяца, но не позднее, чем в конце последующего календарного месяца.

Elektrihind.ee и gaasihind.ee относятся к сети портала Vordle.ee, который помогает жителям Эстонии принимать наиболее выгодные решения после сравнения услуг. Мы начали свою деятельность в 2012 году со сравнения пакетов электричества при открытии рынка электроэнергии, затем расширили свою деятельность до сравнения поставщиков страховых услуг и каско, а в январе 2019 года начали предлагать маклерскую услугу по потребительским кредитам, первыми получив лицензию на данную деятельность.

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