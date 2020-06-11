Ежегодник Бюро данных об отмывании денег: через Эстонию хотели отмыть 150 000 евро из Южной Кореи

По оценке руководителя Бюро данных об отмывании денег Мадиса Рейманда, за последние несколько лет улучшилось и ведение связанных со случаями отмывания денег делопроизводств в Департаменте полиции и погранохраны, и качество проводимой бюро аналитической работы.

Бюро данных об отмывании денег передает информацию другим единицам департамента как для принятия решений о возбуждении уголовного делопроизводства, так и к уже начатым уголовным делопроизводствам, а также является посредником в передаче следственным органам необходимой финансовой информации, поступающую от бюро данных об отмывании денег других стран. Переданная нашим бюро информация стала ключевой в расследовании нескольких крупных случаев отмывания денег.

Поступающие из зарубежных государств деньги, которые пытаются отмыть, обычно получены в результате мошенничества, налоговых или кибер-преступлений или коррупционной деятельности, в нескольких случаях речь шла о крупных суммах. Хотя ситуация с предотвращением отмывания денег в Эстонии постоянно улучшается, все же встречаются случаи, когда Эстонию хотят использовать для этой деятельности.

Например, Бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны обнаружил, что через Эстонию хотели отмыть 150 тысяч евро, полученные обманным путем из Южно-Корейского предприятия. Для этого в Эстонии нашли фирму, через которую планировали перевести деньги. Бюро данных об отмывании денег установил на имущество ограничение и было начато уголовное делопроизводство.

Связанная с преступником другая фирма начала в отношении первой фирмы производство о банкротстве, пытаясь таким образом использовать статью закона о банкротстве, которая устанавливает, что арест, наложенный в ходе уголовного делопроизводства, следует снять на основании положения закона после объявления банкротства. Арест был снят и возникла опасность, что подозреваемые вернут эти деньги, доведут до конца процесс отмывания денег, после чего было бы невозможно вернуть деньги.

Выявив схему, в которой преступники пытались использовать делопроизводство о банкротстве, Бюро данных об отмывании денег установило новое ограничение на имущество и к данному моменту по делопроизводству вынесено решение суда и деньги возвращены пострадавшей фирме.