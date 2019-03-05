Ежедневные денежные операции жителей Эстонии все активнее переходят на мобильные каналы

В течение года количество осуществленных в мобильном приложении сделок выросло на 95%, рост отдельных месяцев составил до 15%. Вырос также объем совершенных в приложении сделок: если в январе 2018 года переведенные через приложения суммы составили в общем 7,8 миллионов Евро в месяц, то в декабре того же года суммы переводов составили уже 14,3 миллионов Евро в месяц.

„Если активность использования сети банкоматов и Интернет-банка осталась в течение предыдущего года примерно на прежнем уровне, то рост популярности мобильного приложения составила почти 100%. В то же самое время рост количества сделок составил примерно на 10% быстрее чем объем суммы всех сделок. Эта на первый взгляд незначительная деталь характеризует лучше всего то, для чего мобильные канали созданы: находящийся в нашем кармане быстрый банковский канал и создан для быстрого ежедневного перевода сравнительно небольших сумм. Благодаря этим возможностям удобнее всего платить своему парикмахеру, разделить с другом счет за обед или быстро добавить ребенку деньги на счет. Все большее количество людей открывают для себя удобство мобильных услуг,“ – комментирует рост популярности мобильного приложения руководитель дигитальных продаж SEB в Прибалтике Эрвард Рэбане.