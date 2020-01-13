ЭЖД сообщила о значительном росте числа российских туристов в праздничный период. Российская таможня тоже довольна

Как сообщили российские таможенники, с ноля часов 31 декабря прошлого года и по 9 января 2020 года границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород в оба направления пересекли 132 547 физических лиц. На территорию Эстонии и обратно в указанный период проследовало 16 181 легковых автомобилей, 1 075 автобусов и 386 единиц грузового транспорта.

На этом участке границу с Эстонией можно пересечь по железной дороге через железнодорожный пункт пропуска Ивангород. Международным пассажирским поездом, соединяющим Москву, Санкт-Петербург и Таллинн в указанный период воспользовались 10 692 пассажира.

По данным Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога - ЭЖД), в праздничный период (с конца прошлого года и первые дни 2020 года) на линии Таллинн - Москва были пущены 8 дополнительных поездов, которыми воспользовались 3618 туристов. Это почти на 19% больше, чем в тот же период 2018-2019 годов.