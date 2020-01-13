ЭЖД сообщила о значительном росте числа российских туристов в праздничный период. Российская таможня тоже довольна(1)
Во время новогодних каникул пограничные посты Кингисеппской таможни отработали в штатном режиме и без чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба Северо-западного таможенного управления РФ. По данным эстонской железнодорожной компании Eesti Raudtee, в нынешний праздничный период на поездах линии Таллинн - Москва было перевезено значительно больше пассажиров, чем в прошлом году.
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