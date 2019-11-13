ЭЖД продает на аукционе за бесценок мебель и принтеры

К примеру, шкаф с размерами 800x600x2010 мм выставлен по начальной цене 20 евро, а круглый стол диаметром 1300 мм продается сейчас по цене 15 евро.

Предприятие продает и конторскую технику — не самую новую, конечно, но и не полный антиквариат.

Например, за немного устаревший лазерный принтер Canon просят 35 евро, а за аналогичный аппарат той же фирмы, но поновее и с принадлежностями — 50 евро.

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