13.11.2019, 19:14
ЭЖД продает на аукционе за бесценок мебель и принтеры
Госпредприятие Eesti Raudtee выставило на портале Osta.ee на продажу конторские шкафы, столы, а также технику по очень низким ценам, пишет Rahageenius.
Госпредприятие Eesti Raudtee выставило на портале Osta.ee на продажу конторские шкафы, столы, а также технику по очень низким ценам, пишет Rahageenius.
К примеру, шкаф с размерами 800x600x2010 мм выставлен по начальной цене 20 евро, а круглый стол диаметром 1300 мм продается сейчас по цене 15 евро.
Предприятие продает и конторскую технику — не самую новую, конечно, но и не полный антиквариат.
Например, за немного устаревший лазерный принтер Canon просят 35 евро, а за аналогичный аппарат той же фирмы, но поновее и с принадлежностями — 50 евро.
Подробнее читайте на портале Rahageenius.
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