ExxonMobil добилась отмены штрафа за контракты с "Роснефтью"

Американская нефтяная компания ExxonMobil Corporation добилась отмены штрафа в размере 2 млн долларов (1,8 млн евро) за действия, которые ранее Минфин США расценил как нарушение санкций в отношении российских компаний, введенных из-за аннексии Россией украинского Крыма. Соответствующий вердикт вынесла во вторник, 31 декабря, федеральный судья окружного суда Далласа Джейн Бойл.

Как говорится в постановлении суда, ExxonMobil не было предоставлено достаточно времени, чтобы свернуть контракты с российской нефтегазовой компанией "Роснефть", в отношении которой действуют секторальные санкции Вашингтона.

Штраф двухлетней давности



Штраф на американскую корпорацию был наложен в 2017 году Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. По словам представителей ExxonMobil, оценка OFAC в отношении указа, подписанного занимавшим пост президента США Бараком Обамой, нарушила Закон об административной процедуре и была "произвольной и субъективной".