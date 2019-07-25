Европейский центробанк сохранил нулевую процентную ставку по кредитам

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Кроме того, руководство ЕЦБ изменило свой прогноз на дальнейший уровень ставок. Теперь ожидается, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

"Совет управляющих ЕЦБ подчеркивает необходимость крайне стимулирующего курса денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени, поскольку уровень текущей и ожидаемой инфляции остается ниже целевого показателя. Совет готов принять меры, если инфляция в среднесрочной перспективе будет ниже таргетируемого уровня", — сообщается в пресс-релизе.

"В этом контексте Совет управляющих поручил компетентным органам изучить различные варианты, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение компенсирующих мер, таких как многоуровневая система начисления ставки на резервы, а также размер и состав для возможной новой программы покупки активов", — отмечается в сообщении.

Ранее руководство ЕЦБ неоднократно говорило, что продолжительный период отрицательных ставок по депозитам негативно сказывается на прибыли европейских банков и что Центробанк может принять меры по смягчению последствий своей ДКП на банковский сектор еврозоны.