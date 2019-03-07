Европейский центробанк снизил прогноз роста экономики еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил прогноз роста экономики в еврозоне. В 2019 году суммарный ВВП стран европейского валютного союза вырастет на 1,1 процента, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в четверг, 7 марта, на пресс-конференции после заседания совета банка. Три месяца назад эксперты ЕЦБ предполагали, что рост составит 1,7 процента.

Прогноз роста инфляции также был скорректирован в сторону понижения. Так, ЕЦБ ожидает, что в 2019 году инфляция составит 1,2 процента, а не 1,6 процента, как предполагалось ранее. ЕЦБ также решил, что до конца года не будет повышать основные процентные ставки.

Возобновление программы рефинансирования кредитов для банков

Кроме того, ЕЦБ возобновляет программу долгосрочного рефинансирования кредитования банков, начатую в 2014 году. Как сообщает пресс-служба банка, сроки нового, третьего этапа программы — с сентября 2019 года по март 2021 года. С ее целью планируется, в частности, стимулировать банки предоставлять кредиты на выгодных условиях представителям бизнеса. В программе участвуют в первую очередь банки из Италии, Испании и Франции, отмечает информагентство Reuters.