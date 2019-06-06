06.06.2019, 16:41

Европейский центробанк: интрессы останутся на рекордно низком уровне еще по меньшей мере год


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Euroopa Keskpanga president Mario Draghi.
Euroopa Keskpanga president Mario Draghi.Foto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании совета Европейского центробанка в Вильнюсе принято решение оставить уровень интрессов без изменений, совет предполагает, что базовые ставки интрессов останутся на нынешнем уровне по меньшей мере и в первой половине 2020 года.

Это на полгода больше, чем обещалось ранее.

На фоне этого решения евро укрепился по отношению к доллару на 04% (1,1266).

Совет решил, что интресс по каждой операции будет на 0,1 процентного пункта выше базового интресса, но он может и снизиться, если банк выполнит свою кредитную квоту.

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