06.06.2019, 16:41
Европейский центробанк: интрессы останутся на рекордно низком уровне еще по меньшей мере год
На сегодняшнем заседании совета Европейского центробанка в Вильнюсе принято решение оставить уровень интрессов без изменений, совет предполагает, что базовые ставки интрессов останутся на нынешнем уровне по меньшей мере и в первой половине 2020 года.
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