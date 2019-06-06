06.06.2019, 16:41
Европейский центробанк: интрессы останутся на рекордно низком уровне еще по меньшей мере год(3)
На сегодняшнем заседании совета Европейского центробанка в Вильнюсе принято решение оставить уровень интрессов без изменений, совет предполагает, что базовые ставки интрессов останутся на нынешнем уровне по меньшей мере и в первой половине 2020 года.
Почему среди самых богатых людей в мире много евреев?
Многодетная семья пять дней живет на улице
Госпитализирован бывший президент СССР Михаил Горбачёв
Решение по Кокорину было принято неспроста - Шнуров