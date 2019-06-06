Европейский центробанк: интрессы останутся на рекордно низком уровне еще по меньшей мере год

Это на полгода больше, чем обещалось ранее.

На фоне этого решения евро укрепился по отношению к доллару на 04% (1,1266).

Совет решил, что интресс по каждой операции будет на 0,1 процентного пункта выше базового интресса, но он может и снизиться, если банк выполнит свою кредитную квоту.