Европарламент ужесточил нормы выброса CO2 для легковых машин

Европарламент в среду, 27 марта, одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа новыми автомобилями в Европе. Согласно новым правилам, с 2030 года выброс CO2 у новых легковых машин должен снизиться на 37,5 процента по сравнению с уровнем 2021 года. Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31 процент. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15 процентов к 2025 году. Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя.

К такому компромиссному решению в декабре 2018 года пришли представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран — участниц ЕС. Вслед за Европарламентом эти правила должен одобрить еще Европейский Совет. Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35 процентов, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.