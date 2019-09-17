Европарламент проголосовал за назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

За назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Ранее ее кандидатуру поддержал комитет ЕП по экономике и монетарным делам. Теперь лидеры стран — членов ЕС на саммите 17-18 октября должны утвердить ее назначение.

Саммит ЕС 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. На этом посту она должна сменить 1 ноября итальянца Марио Драги.

Сразу после решения саммита Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.

Роль ЕЦБ возрастет

Согласно источникам, близким к Елисейскому дворцу, кандидатуру Лагард поддержал президент республики Эмманюэль Макрон. По его мнению, она весьма успешно справилась с обязанностями в Международном валютном фонде, который она возглавила в 2011 году. Она стала затем первой женщиной на посту директора-распорядителя МВФ и была переизбрана на второй срок.