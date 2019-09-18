Европа отказывается от угля, но Россия не верит в потерю рынка

Например, на что следует настраиваться такой крупной и влиятельной социальной группе, как шахтеры, а также угледобывающим регионам РФ, прежде всего Кемеровской области: на устойчивые доходы, на их рост — или на ухудшение материального положения и даже потерю рабочих мест?

В какой мере будут обеспечены заказами российские железнодорожники, ведь на каменный уголь приходится почти треть всех грузоперевозок государственной компании РЖД? И не окажутся ли ошибочными те огромные инвестиции, которые направляются сейчас в России на строительство и расширение угольных терминалов на Балтике и Баренцевом море?

Закрытие угольных электростанций в Европе



Ситуация в ЕС представляется достаточно очевидной: ведущие экономики Западной Европы одна за другой принимают, главным образом из экологических соображений, решения о прекращении использования угля в энергетике. Великобритания планирует в 2022 году зарыть сразу 7 угольных электростанций, последняя прекратит работу в 2025-м. В том же году от угля откажется Италия.

Франция обещала ускорить намеченное на 2023 год закрытие и без того не имеющих для нее большого значения угольных электростанций и осуществить его уже в 2021-м. Нидерланды самое позднее к 2030-м прекратят сжигать уголь для производства электроэнергии, первую из пяти угольных электростанций собираются отключить уже в 2021-м. Швеция намерена обходиться без угля с 2022-го, Австрия — самое позднее с 2025-го, Финляндия — с 2029-го.

Экологическая программа правительства Германии



Теперь на очереди Германия, крупнейшая экономика Европы. 20 сентября правительство ФРГ под сильным давлением общественности примет давно готовившуюся широкомасштабную программу сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа CO2, призванную обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя в Парижском соглашении по климату. Важной составной частью программы станет план отказа от угля, являющегося наиболее неэкологичным ископаемым энергоносителем.

В целом план уже известен, его представила в январе специально созданная угольная комиссия, но правительство еще может изменить некоторые ключевые показатели. Например, скорость, с которой будут отключать электростанции. Одни работают на каменном угле, а его после закрытия в декабре 2018 года последней в Германии шахты теперь только импортируют. Другие используют бурый уголь, добываемый на территории ФРГ.

Можно исходить из того, что в интересах немецких угледобывающих регионов закрывать будут в первую очередь те электростанции, которые сжигают привозное топливо. Судя по проекту решения, действующие мощности работающих на каменном угле немецких электростанций уже в 2020-2022 годах могут сократить более чем на четверть: с 21 до 15 гигаватт.

Стало быть, в кратчайшие сроки примерно в таком же объеме должен снизиться и импорт каменного угля. А главный его поставщик в Германию — это Россия. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), РФ обеспечивала в прошлом году и в первой половине нынешнего порядка 45% всех поставок на немецкий рынок — больше, чем США, Австралия и Колумбия, вместе взятые. Объемы поставок составили в 2018 году 17,64 млн тонн, с января по июнь — 8,47 млн тонн.

Новые угольные терминалы на Балтике и Баренцевом море



Итак, в ближайшие два-три года как в Германии, так и в Великобритании, Нидерландах, Франции из-за закрытия электростанций следует ожидать резкого снижения спроса на импортируемый каменный уголь. Все эти страны до сих пор входили в число крупнейших европейских рынков сбыта для российских угольщиков. Какова реакция угольных компаний и правительства РФ?