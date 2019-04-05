Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen

Ведомство "предварительно предполагает", что BMW, Daimler и Volkswagen "участвовали в систематическом сговоре" в период с 2006 по 2014 годы по вопросу разработки технологий очистки выхлопных газов. Их целью при этом было ограничение конкуренции в развитии технологий очистки выхлопов, производимых бензиновыми и дизельными двигателями, указала далее Вестагер.

Две системы очистки выхлопных газов



В частности, по данным Еврокомиссии, автоконцерны незаконным образом согласовали размер бака для AdBlue — жидкого реагента, очищающего выхлопы дизельных двигателей, а также его дозировку. Кроме того, как предполагается, компании договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры твердых частиц, с помощью которых удалось бы сократить выхлопы мелкодисперсных частиц, указывается в заявлении.

При этом речь не шла о сговоре в отношении цен или разделе рынка. Тем не менее, с помощью подобных действий автомобилестроители могли "ограничивать конкуренцию в области инноваций этих двух систем очистки" и тем самым лишать потребителей возможности "покупать более экологичные автомобили", — отметила Еврокомиссия.

По словам Вестагер, ведомство уже разослало всем трем концернам письма со всеми пунктами подозрений и попросило их прокомментировать.

BMW отвергает обвинения Еврокомиссии