Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen

Между тем руководство BMW отвергло обвинения в картельном заговоре. Концерн не заключал никаких секретных договоренностей в отношении цен и различных сфер производства, которые бы нанесли вред покупателям либо поставщикам, сообщила пресс-служба в Мюнхене. Кроме того, руководство баварского автомобилестроителя не ожидает наложения штрафа, поскольку BMW "на раннем этапе и исчерпывающим образом сотрудничал с Европейской комиссией в качестве основного свидетеля", заявила представитель концерна.
В июле 2017 года журнал Der Spiegel написал, что пять крупных автопроизводителей ФРГ, возможно, вступили друг с другом в картельный сговор. Согласно информации, предоставленной Volkswagen контролирующим органам, с начала 1990-х годов представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались друг с другом. В этих встречах участвовало более 200 специалистов, организованных в более чем 60 рабочих группах. Таким образом немецкие автопроизводители заменили рыночные механизмы конкуренции тайными соглашениями, сообщил еженедельник.
Штрафы до 10 процентов годового оборота
В частности, по данным Der Spiegel, представители компаний совместно приняли решение ради экономии уменьшить емкости с жидким реагентом AdBlue, применяющиеся для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Именно это решение и послужило началом для манипуляций с выхлопными газами и дизельному скандалу, утверждал журнал.
Если Еврокомиссия сочтет доказанным нарушение автоконцернами правил конкуренции ЕС, им грозят штрафы в размере до 10 процентов от показателя общего годового оборота.