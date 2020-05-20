Еврокомиссия рекомендует Эстонии укрепить систему здравоохранения и социальной защиты

Комиссия обращает внимание на нехватку медицинского персонала и нехватку денег в сфере здравоохранения в Эстонии, на необходимость укрепления первичной медицинской помощи и необходимость наличия запасов основных предметов медицинского назначения.

Комиссия также рекомендует Эстонии укрепить систему социальной защиты, чтобы наиболее затронутые экономическими последствиями пандемии люди не оказались в нищете. Для этого, прежде всего, необходимо расширить круг получателей пособий по безработице.

Комиссия отмечает, что критерий дефицита (3% ВВП) в Эстонии не выполняется, но, учтитывая негативное влияние пандемии коронавируса на государственные финансы, Комиссия считает, что в отношении Эстонии, как и других государств-членов, в настоящее время не следует начинать процедуру в связи с чрезмерным дефицитом.

В настоящее время Комиссия настоятельно рекомендует поддержать экономику, находящуюся в кризисе в результате пандемии.

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