Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2"

В Брюсселе будут следить за тем, как Германия будет применять новые газовые правила ЕС к трубопроводу "Северный поток-2", сообщил в четверг, 16 января, официальный представитель Еврокомиссии на запрос корреспондента DW.

В Еврокомиссии, по его словам, знают о запросах компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на освобождение "Северного потока-1" и "Северного потока-2" от выполнения требований Третьего энергопакета ЕС. Эти запросы были поданы немецкому регулятору, то есть Федеральному агентству по сетям. Как сообщило немецкое издание Bild, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 января, и свое решение регулятор обещает принять до 24 мая.

"Как государство-член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения ("Северного потока-1" и "Северного потока-2" к газотранспортной системе Евросоюза. — Ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС", — заявили DW в Еврокомиссии.