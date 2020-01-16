Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2"

Напомним, Евросоюз распространил на газопроводы из третьих стран свое газовое законодательство (Третий энергопакет). Полное исключение из этих правил возможно лишь для трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, дня вступления нововведений в силу. Впрочем, когда в конце прошлого года Германия переносила новые нормы ЕС в свое законодательство, то правящие партии убрали формулировку, в которой говорится о 23 мая.
В Еврокомиссии подчеркнули, что исключение возможно лишь для газопроводов, завершенных до этой даты: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно".
Что означают правила ЕС для "Северного потока-2"?
Заявку на исключение для "Северного потока-2" подали, хотя газопровод еще не достроен. После принятия решения США о санкциях швейцарская компания-трубоукладчик Allseas прекратила свои работы в Балтийском море.
Если "Северный поток-2" не получит исключение, то его компании-оператору придется соответствовать ряду жестких требований для введения "трубы" в эксплуатацию. Главные из них: эта компания должна быть полностью независимой от собственника газопровода, то есть "Газпрома". Кроме того, оператору придется либо предоставлять мощности "Северного потока-2" другим поставщикам, кроме российского монополиста, либо же держать часть "трубы" пустой.
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