Еврокомиссия представила план восстановления ЕС после пандемии

В Евросоюзе представили план восстановления от кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. План под названием "ЕС следующего поколения" обнародовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая в среду, 27 мая, в Европарламент в Брюсселе. По ее словам, "план восстановления превратит огромный вызов, перед которым мы оказались, в шанс. Он не только поддержит восстановление, но и будет инвестицией в будущее".

Объем представленного Еврокомиссией плана составляет 750 млрд евро. Это в полтора раза больше, чем инициатива Германии и Франции, предложивших направить на восстановление экономики 500 млрд евро.

Вместе с планом Еврокомиссия представила и обновленный проект долгосрочного бюджета ЕС на 2021-27 годы в размере 1,1 трлн евро. План восстановления не является частью этого бюджета, но тесно связан с ним, поскольку бюджетные рамки — это единственный вариант собрать и распределить такую большую сумму, как 750 млрд евро.

Кому и для чего предусмотрена помощь ЕС

В рамках этого плана деньги направят на три направления:

- Львиная доля пойдет на прямую поддержку стран ЕС. Государства сами будут разрабатывать конкретные планы по восстановлению и проведению реформ. Если эти планы согласуют, то на них будут выделять деньги. Кроме того, предусмотрено финансирование развития наиболее отсталых регионов в ЕС, а также сельской местности. Еще один приоритет — поддержка перехода стран к климатической нейтральности.

- Прямая помощь экономике с помощью инвестиций, а также инструмента поддержки финансовой стабильности предприятий.

- Последний элемент в Еврокомиссии назвали "Извлечь урок из кризиса". Речь идет о дополнительных расходах на исследования и науку, о новой программе здравоохранения, а также об увеличении поддержки третьих стран.

Помощь в виде грантов и кредитов

Одним из наиболее спорных аспектов нового плана Еврокомиссии является вопрос, в какой форме будут выделять помощь: грантов или кредитов. Наиболее пострадавшие от пандемии страны, в частности Италия и Испания, выступают за гранты, тогда как кредиты отстаивают страны, платящие в бюджет ЕС существенно больше, чем они оттуда получают, например Нидерланды и Австрия. На данный момент в плане Еврокомиссии предусмотрено, что 500 млрд евро будут грантами, а 250 млрд — кредитами.