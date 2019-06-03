Еврокомиссия предложила продлить "крымские санкции" против России до июня 2020 года

Такое предложение внесла на рассмотрение глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В проекте документа говорится, что ЕС "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

Первые санкции за присоединение Крыма Евросоюз ввел в отношении России в марте 2014 года. Впоследствии к ним добавились санкции за события в Донбассе и инцидент 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

С июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", которые действуют в отношении физических и юридических лиц ЕС и ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги на полуострове (в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме чрезвычайных ситуаций), экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Также ЕС запрещает предоставлять техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.

В последний раз такие санкции продлевали в середине июня 2018 года сроком на год.