Еврокомиссар обеспокоен усилением китайского влияния в ЕС

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер высказался против перехода объектов европейской инфраструктуры под китайский контроль. "Я с беспокойством наблюдаю, как в Италии и других европейских странах элементы стратегически важной инфраструктуры — линии электропередач, автобаны или порты — попадают не в европейские, а в китайские руки", — заявил еврочиновник изданиям немецкой медиагруппы Funke. Интервью будет напечатано в понедельник, 25 марта.

Комиссар отметил, что власти стран ЕС, допуская подобные случаи, недостаточно защищают национальные и европейские интересы. "Можно подумать о введении европейского права вето или механизма одобрения сделок, осуществляемого через Еврокомиссию", — заявил он.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас раскритиковал Италию за поддержку китайского проекта по созданию так называемого "Нового шелкового пути".

"Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", — сказал он в воскресенье.