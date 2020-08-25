25.08.2020, 16:30

Евродепутаты не могут попасть в Брюссель. Яна Тоом поговорила с Таави Аасом, но…


Анн-Марии Нерги, Ärileht.ee
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Keskerakonna XVIII kongress
Keskerakonna XVIII kongressFoto: Anette Parksepp

Введенный правительством Эстонии запрет на авиасообщение со странами, где число случаев заражения коронавирусом выше, чем 25 на 100 000 населения, вносит всё больше путаницы для пассажиров, так как список стран, перешагнувших этот порог расширяется. Прямые рейсы в Брюссель не совершаются с начала коронакризиса, евродепутаты эту проблему решают как могут: например, Яна Тоом уже в социальных сетях выясняет, соберется ли достаточно пассажиров, желающих полететь в Брюссель чартерным рейсом.

Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом рассказала изданию Ärileht, что должна была лететь в Брюссель вчера утром рейсом Air Baltic из Риги. Но накануне вечером ей сообщили, что рейс отменен.

"Теперь я купила билет на среду через Хельсинки, но в действительности Air Baltic ведет себя нечестно (в Латвии действует такой же запрет на авиасообщение, как и в Эстонии). Я со своей зарплатой могу поменять билеты и ждать возврата денег три месяца, но людям с семьями они безумно нужны", — говорит Тоом.

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Как сказала депутат, она заплатила за билет Finnair около 400 евро и имеет право взять с собой только ручную кладь. Так как у нее один ребенок пойдет в брюссельскую школу и она едет с ребенком, то все необходимые вещи отправляет в Бельгию машиной.

Однопартиец "понимает проблему"

Вопросом разрешения и запрета полетов занимается однопартиец Тоом министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. "Я поговорила с Таави Аасом и о проблеме работающих в Брюсселе людей. Много он не сказал, лишь о том, что понимает проблему. И я его понимаю — на чаше весов здоровье народа. Но там тоже живут и работают много эстонцев, и было бы разумным сохранять прямое сообщение".

В последнем случае Тоом обратилась в социальных сетях к работающим в Брюсселе эстонцам с вопросом: собралось бы достаточно людей для организации чартерного рейса? Большинство ответивших высказали пожелание лететь в конце августа, к началу учебного года.

Другой евродепутат реформист Урмас Паэт уже давно критиковал запрет на авиасообщение. Он прокомментировал и призыв Тоом: "Нет смысла обвинять Air Baltic, так как полеты запретил Таави Аас. Эстония и Латвия — единственные страны в Европы, которые запрещают авиалинии".

На прошлой неделе Аас ответил на критику Паэта в том духе, что в Брюсселе тоже работа реорганизована так, чтобы наши люди могли работать из Эстонии.
"Но мы же работаем в Брюсселе не в собственных интересах, а в интересах Эстонии. Жить там — это не какое-то развлечение!" — отмечает Яна Тоом.

Таллиннский аэропорт предупреждает о возможной неразберихе

Директор по развитию Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ в выпущенном вчера пресс-релизе признает, что путаница для пассажиров только растет. "На этой неделе мы впервые с апреля видим, что у людей стали возникать проблемы с возвращением домой. Сегодняшняя система ограничения полетов была выработана в мае, когда ситуация в Эстонии и Европе была другой. Если ограничения касаются 5 стран из 25, то есть возможность направить людей на другие рейсы, а когда под различными ограничениями находятся уже 19 стран, то всё становится сложнее", — сказал Пяргмяэ.

Правительство обсудит ситуацию с полетами 27 августа. Министры тоже понимают, что со сплошными запретами мы скоро придем к ситуации, когда из Эстонии нельзя будет никуда улететь. Варианты могут быть разные: например, повысить критерий по уровню заболеваемости (установить его выше 25). Или определить наиболее важные для Эстонии авиационные узлы, куда самолеты будут летать вне зависимости от уровня заболеваемости.

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