Евродепутаты не могут попасть в Брюссель. Яна Тоом поговорила с Таави Аасом, но…

Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом рассказала изданию Ärileht, что должна была лететь в Брюссель вчера утром рейсом Air Baltic из Риги. Но накануне вечером ей сообщили, что рейс отменен.

"Теперь я купила билет на среду через Хельсинки, но в действительности Air Baltic ведет себя нечестно (в Латвии действует такой же запрет на авиасообщение, как и в Эстонии). Я со своей зарплатой могу поменять билеты и ждать возврата денег три месяца, но людям с семьями они безумно нужны", — говорит Тоом.

Как сказала депутат, она заплатила за билет Finnair около 400 евро и имеет право взять с собой только ручную кладь. Так как у нее один ребенок пойдет в брюссельскую школу и она едет с ребенком, то все необходимые вещи отправляет в Бельгию машиной.

Однопартиец "понимает проблему"

Вопросом разрешения и запрета полетов занимается однопартиец Тоом министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. "Я поговорила с Таави Аасом и о проблеме работающих в Брюсселе людей. Много он не сказал, лишь о том, что понимает проблему. И я его понимаю — на чаше весов здоровье народа. Но там тоже живут и работают много эстонцев, и было бы разумным сохранять прямое сообщение".

В последнем случае Тоом обратилась в социальных сетях к работающим в Брюсселе эстонцам с вопросом: собралось бы достаточно людей для организации чартерного рейса? Большинство ответивших высказали пожелание лететь в конце августа, к началу учебного года.

Другой евродепутат реформист Урмас Паэт уже давно критиковал запрет на авиасообщение. Он прокомментировал и призыв Тоом: "Нет смысла обвинять Air Baltic, так как полеты запретил Таави Аас. Эстония и Латвия — единственные страны в Европы, которые запрещают авиалинии".

На прошлой неделе Аас ответил на критику Паэта в том духе, что в Брюсселе тоже работа реорганизована так, чтобы наши люди могли работать из Эстонии.

"Но мы же работаем в Брюсселе не в собственных интересах, а в интересах Эстонии. Жить там — это не какое-то развлечение!" — отмечает Яна Тоом.

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