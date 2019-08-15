15.08.2019, 11:43

Еврибор упал до рекордно низкого уровня


rus.delfi.ee
EST
Еврибор упал до рекордно низкого уровня
Foto: Sven Arbet

Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к еврибору за шесть месяцев, который упал на самый низкий уровень в истории.

Вчера ставка еврибора составила -0,401.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: