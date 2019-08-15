15.08.2019, 11:43
Еврибор упал до рекордно низкого уровня
Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к еврибору за шесть месяцев, который упал на самый низкий уровень в истории.
Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к еврибору за шесть месяцев, который упал на самый низкий уровень в истории.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео
Малышева рассказала о том, какой была ее подруга Алла Вербер
Вскрылся обман с сыном Меган Маркл и принца Гарри