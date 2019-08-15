Еврибор упал до рекордно низкого уровня

Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к еврибору за шесть месяцев, который упал на самый низкий уровень в истории.
Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к еврибору за шесть месяцев, который упал на самый низкий уровень в истории.
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