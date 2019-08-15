15.08.2019, 11:43

Еврибор упал до рекордно низкого уровня

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rus.delfi.ee
EST 21
Еврибор упал до рекордно низкого уровня
Foto: Sven Arbet

Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к еврибору за шесть месяцев, который упал на самый низкий уровень в истории.

Вчера ставка еврибора составила -0,401.

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