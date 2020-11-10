Эволюция мобильных телефонов: то, что привычно в наши дни, когда-то казалось нереальным

Доступный сейчас на рынке Huawei P smart 2021 оснащен технологией быстрой подзарядки SuperCharge, позволяющей не беспокоиться о разряженном аккумуляторе. Уже через 10 минут зарядки устройства его можно использовать целых два часа. Кроме того, когда аккумулятор полностью заряжен, пользователю еще долго не придется беспокоиться о следующей подзарядке благодаря емкости 5000 мА·ч. Это позволяет слушать музыку до 108 часов, 12 часов без перерыва «серфить» в интернете и 23 часа смотреть видеоклипы.
Устройство оснащено восьмиядерным процессором, а также новейшей версией пользовательского интерфейса EMUI 10.1. В телефоне установлена оперативная память 4 ГБ, что в 25 раз больше, чем в устройствах, считавшихся современными в начале тысячелетия. Внутренняя память телефона достигает 128 ГБ – в пару тысяч раз больше, чем у первых телефонов. Поэтому сейчас пользователям доступны видеоклипы и фотографии самых важных и веселых моментов жизни, много музыки и все самые популярные и любимые приложения, что раньше было невозможно.
Самые современные технологии, доступные каждому
Первый мобильный телефон стоил 4 тысячи долларов США, и, конечно, не все могли себе это позволить. Впоследствии с развитием технологий цены на простейшие устройства снизились, становясь все более доступными для широкого круга потребителей. Однако мобильные телефоны с новыми функциями оставались намного дороже.
В наши дни потребители могут приобрести Huawei P smart 2021, соответствующий всем современным стандартам, с самыми современными функциями всего за 229 евро. Таким образом, чтобы приобрести телефон, сейчас уже не придется потратить тысячи, что несколько десятилетий назад считалось невозможным.