Эволюция мобильных телефонов: то, что привычно в наши дни, когда-то казалось нереальным

Большой удобный сенсорный экран

Возможно, самые большие изменения претерпела функциональность экрана. Раньше в телефонах использовалась клавиатура с технологией Т9, которая предусматривала расположение всего алфавита на девяти кнопках, позволяя пользователю набирать не только текст, но и цифры. Экран таких устройств был лишь небольшой и неактивной частью корпуса телефона. У моделей, появившихся в новом тысячелетии, экран увеличился до 2,2 дюйма и считался особенно большим и современным, хотя и был почти в три раза меньше сегодняшних.

Сейчас мы управляем своими телефонами с помощью сенсорных экранов, которые распознают даже жесты владельца и позволяют удаленно управлять устройствами. При этом экраны современных телефонов увеличились еще больше и занимают почти весь корпус. К примеру, недавно выпущенный смартфон Huawei P smart 2021 оснащен экраном размером 6,67 дюйма, который занимает до 90 % фронтальной части устройства. При этом он обладает невероятно высоким качеством Full HD, позволяющим с удобством просматривать видеоклипы и играть в игры. Однако 30 лет назад это казалось совершенно невозможным.

Но стоит признать, что инновации бросают новые вызовы – помня о длительном времени, проводимом глядящими в экраны пользователями, производителям необходимо заботиться об их зрении. Поэтому в смартфоне Huawei P smart 2021 установлен эффективный фильтр синего цвета, который включается специальной функцией Eye Comfort. Благодаря ей пользователь может смело смотреть в большой и светлый экран, не утомляя глаза.

Мощные камеры на оборотной стороне телефона

Особенно высоко потребители оценили появление в телефонах фотокамер, которые существенно расширили функциональность телефонов. Объективы первых телефонных камер имели разрешение приблизительно 0,11 мегапикселя (МП) и позволяли сделать всего 20 фотографий, прежде чем заполнится внутренняя память устройства. Тогда никто еще не представлял себе, что уже в ближайшем будущем с помощью телефонов мы будем снимать качественные видеоклипы и фотографировать в ярких цветах.