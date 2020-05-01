Эвелин Ильвес: не думала, что из-за страха потерять работу люди готовы жертвовать здоровьем(3)
Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес шокирована тем, в каких условиях вынуждены работать многие жители страны.
Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес шокирована тем, в каких условиях вынуждены работать многие жители страны.
”За то короткое время, что я работаю в области гигиены труда, первое впечатление у меня создалось не очень приятное: на удивление много предприятий и организаций не обеспечивают своим сотрудникам здоровые условия работы и, к сожалению, не считают важным безопасность труда. 12-часовые смены из дня в день, в ходе которых тебе, немолодой женщине, нужно поднять тонны товара. Не думала, что у нас так эксплуатируют людей”, — написала Ильвес в своем блоге Toidutare в Õhtuleht.
”Также я не могла подумать, что СТРАХ потерять работу в людях может быть так велик, что они готовы жертвовать самым дорогим, что у них есть, — здоровьем”, — добавила бывшая первая леди.
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