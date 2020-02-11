Еurostat: эстонские пенсионеры — самые бедные в Европе

Больше всего подверженных риску бедности пенсионеры — в Эстонии, свидетельствует исследование Eurostat.
Самый высокий риск нищеты среди пожилых людей зафиксирован в Эстонии — 54% населения старше 65 лет находятся за чертой бедности. На втором месте Латвия (50%), на третьем — Литва (41%). Далее по списку следуют Болгария, Хорватия, Кипр и Мальта — там угрозе нищеты подвержены 20-30% пенсионеров.
В среднем по ЕС показатель составляет 15%. Лучше всего живут пенсионеры в Словакии, Франции, Греции, Венгрии, Люксембурге, Дании — в этих странах в группу риска попадают только 6-10% представителей этой группы населения.
Eurostat также отмечает существование большого гендерного разрыва в доходах пожилых людей. В странах Евросоюза женщины получают пенсию в среднем на 30% меньше, чем мужчины. К примеру, в соседней Латвии разница в доходах женщин и мужчин составляет 9%.
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину
Жена президента Франции: как выглядела в молодости Бриджит Макрон
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Азербайджан. Смерть невесты через пару дней после свадьбы