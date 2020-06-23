Eurostat: Эстония на первом месте среди самых дорогих стран Восточной Европы

Уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Эстонии составляет 96% от среднего по ЕС, на алкогольные напитки и табак — 99%, на личный транспорт — 86%, на услуги ресторанов и отелей — 95%, на потребительскую электронику — 99%. На одежду цены в Эстонии выше средних по ЕС — 110%.

Eurostat отмечает, что уровень цен в ЕС может резко различаться — в некоторых странах стоимость конкретных категорий товаров или услуг может быть втрое выше, чем в других странах союза. Самая дорогая жизнь в ЕС — в Дании, где средний уровень цен составляет 141% от среднего по ЕС. В пятерку входят также Ирландия (134%), Люксембург (131%), Финляндия (127%) и Швеция (121%).

На противоположном полюсе расположены страны Восточной Европы, которые сравнительно недавно вошли в состав ЕС — Болгария (53%) и Румыния (55%).

Самые дешевые продукты питания в ЕС — в Румынии (66%) и Польше (70%), самые дорогие — в Дании и Люксембурге (по 124%). Цены на алкоголь и табак с отрывом выше всего в Ирландии (188%) и Финляндии (157%), ниже всего — в Болгарии (62%). Рестораны и отели в Дании втрое дороже, чем Болгарии (соответственно, 156% и 45%). Сравнительно небольшие колебания средних цен зафиксированы в сфере потребительской электроники, одежды и личного транспорта.