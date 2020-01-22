EuroPark поднял цены на девяти парковках в центре Таллинна

"Мы не меняли стоимость парковки за месяц, изменились лишь цены на почасовую и посуточную парковку. Повышение составило 30%", — сказал исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен Кованен и добавил, что у фирмы нет единого прейскуранта, и цену диктует спрос, пишет rus.err.ee.

Из-за застройки льготных мест на временных парковках стало меньше, а после закрытия парковки напротив отеля Olümpia, на месте которой скоро начнется стройка, число парковочных мест в центре города сократится еще больше.

При этом, так как сеть парковок в центре Таллинна очень большая, то, по словам Кованена, водители могут найти парковку в соответствии со своими ценовыми предпочтениями.

Комментируя действия EuroPark, старейшина района Кесклинн Владимир Свет напомнил, что город не может регулировать цены на частных парковках: речь идет о частном землевладении и цену диктует рынок.