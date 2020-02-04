Euronics: коронавирус в Китае может повлиять на доступность товаров в магазинах Эстонии

"Большую часть электронных компонентов изготавливают в Азии, и вследствие этого влияние быстро дошло бы и до расположенных в Европе сборочных цехов. Как официальный торговый посредник мы постоянно общаемся с производителями и внимательно следим за ситуацией. На данный момент нет сообщений об ограничениях поставки, и мы может обслуживать своих клиентов как обычно, — отметил он. — Безусловно, преимуществом Euronics является расположенный в Эстонии центральный склад, который обеспечивает доступность товаров круглый год. Заказывая напрямую из Китая, следует учитывать срок поставки 10-12 недель".

В Ärileht вчера был опубликован комментарий о том, что производство сконцентрировано в Китае и если там из-за вируса не смогут работать заводы и снабжать мир товаром, то могут встать и расположенные в других странах заводы и в магазинах возникнуть дефицит товаров.