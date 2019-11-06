"Это выход на глобальный рынок". Eesti Gaas начинает закупку газа с литовского плавучего терминала

По словам члена правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, закупка природного газа на плавучем клайпедском терминале – давно планировавшийся стратегический шаг. «Для нас это означает выход на глобальный рынок, а для наших клиентов – более выгодные цены, поскольку источников поставки теперь будет больше», - отметил Каазик.

Ранее компания Eesti Gaas закупала сжиженный природный газ на малом терминале в Клайпеде и транспортировала его в Эстонию в специальных автоцистернах. Цель заключенного договора – направить закупаемый LNG в газораспределительную сеть для подачи клиентам, в т.ч. в Финляндии.