"Это выход на глобальный рынок". Eesti Gaas начинает закупку газа с литовского плавучего терминала

Компания Eesti Gaas заключила с предприятием Klaipedos Nafta, являющимся оператором литовского терминала Клайпеды, договор, согласно которому посредством плавучего клайпедского терминала Independence начнет приобретать сжиженный природный газ и направлять его в газораспределительную сеть.
По словам члена правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, закупка природного газа на плавучем клайпедском терминале – давно планировавшийся стратегический шаг. «Для нас это означает выход на глобальный рынок, а для наших клиентов – более выгодные цены, поскольку источников поставки теперь будет больше», - отметил Каазик.
Ранее компания Eesti Gaas закупала сжиженный природный газ на малом терминале в Клайпеде и транспортировала его в Эстонию в специальных автоцистернах. Цель заключенного договора – направить закупаемый LNG в газораспределительную сеть для подачи клиентам, в т.ч. в Финляндии.
В конце 2017 года компания Eesti Gaas заключила договор с целью поставки LNG через малый терминал Клайпеды. В течение двух лет в Литве было закуплено 2600 тонн сжиженного природного газа. Помимо Литвы, Eesti Gaas также приобретает природный газ и LNG в России, Латвии, Финляндии и Польше.
Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. На иностранных рынках – в Финляндии, Латвии и Литве предприятие использует торговую марку Elenger.
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