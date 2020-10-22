"Это ошибка, злоупотребление или просто глупость?" Спецкомиссия разбирается, как распределялась в Эстонии антикризисная помощь

По словам председателя комиссии Катри Райк, из обзора выяснилось, что средства, изначально предназначенные на займы на оборотный капитал, были выданы как инвестиционные займы. ”На сегодня не ясно, как бесспорно необходимый в кризис заем на оборотный капитал превратился в инвестиционный заем, — сказала Райк. –Это решение было принято советом Фонда развития сельской жизни. Рийгикогу утвердил дополнительный бюджет, но не был проинформирован об этих изменениях”.

По словам председателя комиссии, государственный бюджет должен быть трактуем однозначно. ”Пояснительная записка, из которой мы сейчас узнаем правду, — это не закон, — сказала Райк, ссылаясь на текст представленного законопроекта и пояснительной записки”.

По словам Райк, из сравнения публичных баз данных также выяснилось, что займы выдавались предприятиям, у которых нет ни работников, ни оборота, хотя это не отвечает цели мер для борьбы с кризисом Фонда развития сельской жизни. ”Комиссия хочет узнать, отвечали ли условия займов цели, был ли процесс прозрачным и получили ли займы те, кто в них нуждались, — сказала Райк. — Мы просим Государственный контроль выяснить, было ли это ошибкой, злоупотреблением или простой глупостью со стороны Фонда развития сельской жизни”.

Государственный контролер Янар Холм объяснил комиссии, что 100 миллионов евро были предназначены на займы на оборотный капитал для решения проблем с ликвидностью предприятий. Однако в действительности были выданы займы как на оборотный капитал, так и на инвестиции. К тому же были рефинансированы уже имеющиеся займы.

Комиссия продолжит работу над этой темой в понедельник. Для обсуждения проблем, возникших при производстве ходатайств о получении кредита, была приглашена канцлер права Юлле Мадизе.