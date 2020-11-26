Это опасно! Многие молодые люди не читают условия использования, загружая приложения и создавая учетные записи

В ходе проведенного среди жителей Эстонии опроса 40% 18-25-летних признались, что, загружая приложения и создавая учетные записи, нажимают кнопку ”подтвердить”, не читая правил. Остальные читают условия ”наискосок” и лишь 4% ответили, что всегда читают все условия. Среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет 31% принимают условия использования, не вдаваясь в подробности. Наиболее же ответственное поведение продемонстрировали люди в возрасте 45-64 лет: 41% таких респондентов заявил, что всегда читают соглашения и условия использования.

Руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Service Виталий Донской сказал, что молодых людей нужно знакомить с правилами в связи с защитой смарт-устройств уже с раннего возраста: ”Распространенность рискованного поведения среди молодежи демонстрирует, что они не ощущают ответственности за собственную кибербезопасность. Когда смарт-устройство дают маленьким детям, родители обычно заботятся о паролях и контролируют скачивание приложений и создание учетных записей. Однако по мере взросления ребенка контроль со стороны взрослого теряется. Если риски использования смарт-устройства не были объяснены в раннем возрасте, неудивительно, что 18-24-летние несерьезно относятся к условиям использования”.

Условия и положения (”Terms & Conditions” на английском языке) — это соглашение между разработчиком продукта и пользователем, в котором изложены права и обязанности сторон. В большинстве случаев именно принятие соглашения является условием для использования приложения. Виталий Донской понимает поведение потребителей, так как условия использования обычно очень длинные, а текст насыщен юридическими формулировками: ”Неудивительно, что соглашения не читают досконально, так как это займет очень много времени. Однако важно обращать внимание хотя бы на самые важные части документа — обязанности и права пользователя, а также положения о защите личных данных”.

Ответы показали, что мужчины ведут себя более рискованно: 10% мужчин и 3% женщин заявили, что никогда не читают правила и условия соглашений. При этом 29% женщин и 19% мужчин всегда читают условия, остальные — время от времени.