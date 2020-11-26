26.11.2020, 16:53

Это опасно! Многие молодые люди не читают условия использования, загружая приложения и создавая учетные записи


EST
Это опасно! Многие молодые люди не читают условия использования, загружая приложения и создавая учетные записи
Foto: Huawei

Опрос показал, что при загрузке приложений и создании новых учетных записей целых 40% пользователей смартфонов в возрасте от 18 до 24 лет принимают все соглашения и условия использования, не читая их. Это рискованное поведение, которым могут воспользоваться киберпреступники.

В ходе проведенного среди жителей Эстонии опроса 40% 18-25-летних признались, что, загружая приложения и создавая учетные записи, нажимают кнопку ”подтвердить”, не читая правил. Остальные читают условия ”наискосок” и лишь 4% ответили, что всегда читают все условия. Среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет 31% принимают условия использования, не вдаваясь в подробности. Наиболее же ответственное поведение продемонстрировали люди в возрасте 45-64 лет: 41% таких респондентов заявил, что всегда читают соглашения и условия использования.

Руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Service Виталий Донской сказал, что молодых людей нужно знакомить с правилами в связи с защитой смарт-устройств уже с раннего возраста: ”Распространенность рискованного поведения среди молодежи демонстрирует, что они не ощущают ответственности за собственную кибербезопасность. Когда смарт-устройство дают маленьким детям, родители обычно заботятся о паролях и контролируют скачивание приложений и создание учетных записей. Однако по мере взросления ребенка контроль со стороны взрослого теряется. Если риски использования смарт-устройства не были объяснены в раннем возрасте, неудивительно, что 18-24-летние несерьезно относятся к условиям использования”.

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Условия и положения (”Terms & Conditions” на английском языке) — это соглашение между разработчиком продукта и пользователем, в котором изложены права и обязанности сторон. В большинстве случаев именно принятие соглашения является условием для использования приложения. Виталий Донской понимает поведение потребителей, так как условия использования обычно очень длинные, а текст насыщен юридическими формулировками: ”Неудивительно, что соглашения не читают досконально, так как это займет очень много времени. Однако важно обращать внимание хотя бы на самые важные части документа — обязанности и права пользователя, а также положения о защите личных данных”.

Ответы показали, что мужчины ведут себя более рискованно: 10% мужчин и 3% женщин заявили, что никогда не читают правила и условия соглашений. При этом 29% женщин и 19% мужчин всегда читают условия, остальные — время от времени.

По словам Виталия Донского, в Интернете циркулируют поддельные приложения, запрашивающие доступ к данным пользователей в преступных целях. ”Совершенно понятно, что потребители хотят загружать интересные, полезные и развлекательные приложения, но следует внимательно относиться к условиям использования и обращать внимание на то, к каким данным приложение запрашивает доступ. Например, приложение, предназначенное только для игр, может запрашивать доступ к вашему местоположению — подумайте, зачем это нужно”, — порекомендовал Донской, добавив, что безопаснее загружать приложения из официального интернет-магазина.

Кибербезопасность — не только проблема отдельного человека, ведь доступ к данным одного пользователя может вызвать цепную реакцию, в результате чего произойдет утечка данных других людей. Небольшая погрешность в безопасности может привести к серьезному ущербу.

* По заказу Huawei опрос был проведен исследовательской компанией Rait Group в октябре 2020 года. В нем приняли участие 358 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

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