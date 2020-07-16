"Это колесо обозрения не станет символом неудачи". Инвестор T1 нанял для спасения торгового центра топ-специалиста(40)
Главный инвестор T1 нанял для спасения торгового центра специалиста высшего уровня Яана Лотта (55).
Главный инвестор T1 нанял для спасения торгового центра специалиста высшего уровня Яана Лотта (55).
Лотт около 20 лет управлял торговым центром Tartu Lõunakeskus, а также участвовал в ряде связанных с Astri Grupp масштабных проектов, в том числе реновации рынка Балтийского вокзала.
Лотт присоединился к команде Sixth Street Partners (SSP) (действующего по всему миру инвестиционного фонда, являющегося самым крупным инвестором T1) в начале июля в качестве независимого эксперта.
"Очевидно сейчас T1 работает не так, как должен, и очевидно Lintgen (местная дочерняя фирма SSP — прим.ред.) готова приложить усилия, чтобы он заработал”, — отмечает Лотт. Он признает, что определенные трудности можно было бы спрогнозировать еще на этапе открытия центра.
Что именно пошло не так? ”Трудно выделить что-то конкретное, скорее это было стечение ряда обстоятельств”, — говорит специалист. По его мнению, застройщик недооценил ситуацию с конкуренцией и неверно позиционировал центр на рынке. Имеются и определенные недостатки в дизайне. ”Если твой военный план включает в себя переманивание клиентов у находящихся поблизости центров и рядом с тобой на расстоянии 150 метров находится самый большой центр Эстонии, а ты не строишь с этой стороны дверь, то это роковая ошибка в дизайне”, — приводит он пример.
Ошибкой было и то, что застройщик намеревался действовать по плану, который у него до этого дважды удавался (построить торговый центр, а затем выгодно продать), но не учел, что с того времени ситуация на рынке изменилась. Также с точки зрения имиджа было неправильным открывать наполовину заполненный центр.
Что касается директора центра Аллана Реммелькоора, то, по мнению Лотта, в случившемся его вины нет. ”Просто обстоятельства сложились так, как сложились”, — отмечает эксперт.
План по спасению центра Лотт намерен построить на принципе смешанного использования. По его словам, хорошее местоположение позволяет использовать центр не только для торговых и развлекательных целей, но и, например, для размещения офисных помещений. ”Запустим [работу центра] непременно. Это колесо обозрения не станет для Таллинна символом неудачи”, — уверен Лотт.
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