"Это колесо обозрения не станет символом неудачи". Инвестор T1 нанял для спасения торгового центра топ-специалиста

Лотт около 20 лет управлял торговым центром Tartu Lõunakeskus, а также участвовал в ряде связанных с Astri Grupp масштабных проектов, в том числе реновации рынка Балтийского вокзала.

Лотт присоединился к команде Sixth Street Partners (SSP) (действующего по всему миру инвестиционного фонда, являющегося самым крупным инвестором T1) в начале июля в качестве независимого эксперта.

"Очевидно сейчас T1 работает не так, как должен, и очевидно Lintgen (местная дочерняя фирма SSP — прим.ред.) готова приложить усилия, чтобы он заработал”, — отмечает Лотт. Он признает, что определенные трудности можно было бы спрогнозировать еще на этапе открытия центра.

Что именно пошло не так? ”Трудно выделить что-то конкретное, скорее это было стечение ряда обстоятельств”, — говорит специалист. По его мнению, застройщик недооценил ситуацию с конкуренцией и неверно позиционировал центр на рынке. Имеются и определенные недостатки в дизайне. ”Если твой военный план включает в себя переманивание клиентов у находящихся поблизости центров и рядом с тобой на расстоянии 150 метров находится самый большой центр Эстонии, а ты не строишь с этой стороны дверь, то это роковая ошибка в дизайне”, — приводит он пример.

Ошибкой было и то, что застройщик намеревался действовать по плану, который у него до этого дважды удавался (построить торговый центр, а затем выгодно продать), но не учел, что с того времени ситуация на рынке изменилась. Также с точки зрения имиджа было неправильным открывать наполовину заполненный центр.

Что касается директора центра Аллана Реммелькоора, то, по мнению Лотта, в случившемся его вины нет. ”Просто обстоятельства сложились так, как сложились”, — отмечает эксперт.

План по спасению центра Лотт намерен построить на принципе смешанного использования. По его словам, хорошее местоположение позволяет использовать центр не только для торговых и развлекательных целей, но и, например, для размещения офисных помещений. ”Запустим [работу центра] непременно. Это колесо обозрения не станет для Таллинна символом неудачи”, — уверен Лотт.