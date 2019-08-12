12.08.2019, 19:34

Это интересно: какой путь на самом деле проделывает посылка, отправленная в Эстонию из другой страны


rus.delfi.ee
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Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Priit Simson

В отношении доставляемых из-за границы заказов часто возникает множество вопросов. Например, почему посылка не приходит быстрее, почему ее нельзя просто положить в машину, которая приедет прямо к месту назначения, и зачем вместо этого посылка путешествует между разными логистическими центрами. DPD Eesti рассказывает о том, какой путь на самом деле преодолевает отправленная в Эстонию посылка.

Исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс отметил, что сегодня практически все осуществляющие доставку посылок компании предлагают и возможность в Интернете следить за местонахождением заказов, но иногда это вызывает у клиентов лишь еще больше вопросов.

”К примеру, человек видит, что его посылка находится в каком-либо сортировочном центре или в депо третьей страны, и у него закономерно возникает вопрос, почему посылка не едет к нему в автомобиле, а спокойно лежит где-то на складе, — сказал Кирсс. — Реальность же такова, что для обеспечения высокой эффективности работы всей этой огромной системы расположенные на пути следования посылок сортировочные центры совершенно необходимы, а просто лежат где-то посылки очень непродолжительное время”.

Кирсс добавил, что, например, DPD — второе по размеру в Европе занимающееся доставкой посылок предприятие — ежедневно доставляет более 5 миллионов посылок. Это значит, что маршрут каждой посылки должен быть рассчитан настолько точно и оптимизирован настолько тщательно, насколько вообще возможно.

”При отправке посылок в Европе одним из наиболее длинных маршрутов является, например, путь из Лиссабона в Таллинн — почти 5000 километров. Если речь не идет об экспресс-доставке, то DPD доставляет такую посылку за неделю, — отметил Кирсс. — Первый день у курьера уходит на то, чтобы посылку забрать. На следующее утро она уже прошла местное депо и находится на пути в крупный португальский сортировочный центр, где в тот же день ее помещают в нужную машину. Дальше посылку ждут сортировочные центры в Германии, Литве, а затем в Эстонии”.

”Времени, чтобы просто так стоять на складе много не остается. В любом случае, это невыгодно и самому логистическому предприятию, поскольку, если мы не отправим посылку дальше максимально быстро, то просто утонем в их массе”, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti.

Чем больше предприятие, тем сложнее становится путь посылки и тем точнее он регулируется. В сети DPD, например, из одной точки Европы в другую посылка может проследовать одним из более 800 000 маршрутов. В отношении каждой посылки компьютерные программы DPD выбирают из всех этих возможных маршрутов оптимальный, что обеспечивает максимально быструю транспортировку и минимизирует вред окружающей среде.

Всего на этом маршруте:

- посылка едет в 7 разных автомобилях

- с ней работают 7 человек

- этикетку (штрихкод) на посылке сканируют 8 раз

- посылка путешествует по 6 конвейерным лентам

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