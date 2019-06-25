"Это худший полет в моей жизни!" Неполадки, вынужденные посадки, закрытие линий. Июнь выдался для Nordica крайне неудачным

По словам пресс-секретаря Flybe, экстренная посадка прошла безо всяких инцидентов.

Сегодня самолет Nordica, направлявшийся в Ниццу, в небе над Латвией был вынужден опуститься с высоты 12 км до 2,6 км и вернуться в Таллинн. Пресс-секретарь авиакомпании Тоомас Уйбо подтвердил Delfi, что инцидент имел место. Причиной стала неисправность. Также в результате случившегося сработали имеющиеся на борту кислородные маски, что напугало некоторых пассажиров. Что именно привело к неполадке, пока неизвестно.

4 июня экстренную посадку в Таллиннском аэропорту совершил прибывший из Киева самолет авиакомпании. Несмотря на то, что он и должен был приземлиться здесь, спасатели были готовы и к тому, что что-то пойдет не так. К счастью, никто не пострадал.

16 июня самолет, следовавший из Таллинна в Вену, также из-за технической неисправности был вынужден вернуться назад.

Кроме того, на прошлой неделе Nordica сообщила о том, что с конца октября прекращает обслуживание пяти направлений (Копенгаген, Вильнюс, Вена, Киев и Тронхейм).

Также Nordica более не будет обслуживать клиентские базы и заниматься продажей билетов. Исполнение этих функций фирма делегирует польской авиакомпании LOT.