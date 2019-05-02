Этим утром электричество в Эстонии стоило сущие копейки

С полуночи по час ночи МВт·ч стоил 1,92 евро, с часу до двух — 1,03 евро, с двух до трех — 0,55 евро и с трех до четырех — 0,47 евро.

Однако уже с пяти до шести утра цена за МВт·ч выросла до 2,10 евро, а затем и до 28,96 евро. В промежуток 11-12 часов МВт·ч стоил 37,32 евро.

Средняя цена электроэнергии Nord Pool сегодня должна составить в Эстонии 25,42 евро за МВт·ч.