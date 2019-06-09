Этим летом воздушных пассажиров ждут многочисленные пробки
Устаревшая система руководства полетами всё с большим трудом справляется с растущим числом рейсов в Европе, пишет Yle.
Устаревшая система руководства полетами всё с большим трудом справляется с растущим числом рейсов в Европе, пишет Yle.
В этом году из аэропортов Европы в воздух ежедневно поднимаются до 34 000 самолетов. Так как устаревшая система руководства полетами не справляется с ростом воздушного траффика, то многие вылетающие из Финляндии самолеты стараются облетать воздушные пробки и летят в Южную Европу более длительными маршрутами.
Например, сейчас компания Finnair намерена запустить полеты в Ниццу. Однако европейская система воздушного контроля Eurocontrol уже сообщила об определенных ограничениях, а это означает, что полет будет проходить по другому, непривычному маршруту.
Обычный пассажир замечает воздушные пробки только тогда, когда его самолет вынужден стоять на взлетном поле больше, чем обычно.
В 2018 году в Европе было совершено более 11 миллионов полетов, в этом году их будет значительно больше. А значит, всё больше рейсов будут вылетать или прибывать с опозданием.
Этим летом Eurocontrol впервые будет вынужден ограничивать полеты в воздушном пространстве Германии, Бельгии и Франции.
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