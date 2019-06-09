Этим летом воздушных пассажиров ждут многочисленные пробки

В этом году из аэропортов Европы в воздух ежедневно поднимаются до 34 000 самолетов. Так как устаревшая система руководства полетами не справляется с ростом воздушного траффика, то многие вылетающие из Финляндии самолеты стараются облетать воздушные пробки и летят в Южную Европу более длительными маршрутами.

Например, сейчас компания Finnair намерена запустить полеты в Ниццу. Однако европейская система воздушного контроля Eurocontrol уже сообщила об определенных ограничениях, а это означает, что полет будет проходить по другому, непривычному маршруту.

Обычный пассажир замечает воздушные пробки только тогда, когда его самолет вынужден стоять на взлетном поле больше, чем обычно.

В 2018 году в Европе было совершено более 11 миллионов полетов, в этом году их будет значительно больше. А значит, всё больше рейсов будут вылетать или прибывать с опозданием.

Этим летом Eurocontrol впервые будет вынужден ограничивать полеты в воздушном пространстве Германии, Бельгии и Франции.