Этим летом Maxima планирует взять на работу 350 молодых людей. Смотрите, какие должности предлагает торговая сеть

1. Подсобный рабочий — молодой человек узнает, что представляет собой такой рабочий инструмент, как планограмма, а также сможет помочь работникам зала с выкладкой товаров на полки

2. Складской рабочий — в центре логистики в волости Раэ молодой человек сможет попробовать себя в сфере складской работы: разгрузка поддонов, прием и сортировка товаров

3. Работник зала — как выкладывать товар, как проверять качество, цены и сроки годности? Эта должность даст вам ответы на эти вопросы

4. Продавец-консультант — работа позволит получить хороший опыт общения как за стойкой информации, так и в зоне самообслуживания

5. Ассистент руководителя категории — молодые люди могут подавать заявки на прохождение практики в главном офисе Maxima. Во время практики молодой человек получит разносторонний опыт общения как с поставщиками, так и в офисе с коллегами из разных отделов. Речь идет в основном о помощи в текущих делах и техническом управлении данными.

6. Кассир — молодые люди смогут проверить свои навыки обслуживания клиентов на кассе

7. Работник за прилавком — упаковка и выдача продовольственных товаров, проверка качества, цен и сроков годности за прилавком

8. Кондитер — молодой человек сможет внести свой вклад в приготовление кондитерских изделий собственной марки Maxima. Кстати, у сети Maxima самый большой ассортимент тортов в Эстонии. Все свежее, приготовлено здесь же, в Эстонии, вручную

9. Повар — молодой человек сможет внести свой вклад в приготовление продуктов собственной марки Maxima и изучить, как выполняется эта работа в крупной розничной сети