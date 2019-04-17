17.04.2019, 13:02

Этим летом Maxima планирует взять на работу 350 молодых людей. Смотрите, какие должности предлагает торговая сеть


rus.delfi.ee
EST
Annelinna Maxima XX avamine
Annelinna Maxima XX avamineFoto: Argo Ingver

Этим летом 350 молодых людей старше 15 лет получат возможность подработки у крупнейшего работодателя Эстонии Maxima Eesti. Розничная сеть указала 15 разных должностей, на которые молодые люди могут подавать заявки в течение апреля и мая как для работы, так и для прохождения практики.

1. Подсобный рабочий — молодой человек узнает, что представляет собой такой рабочий инструмент, как планограмма, а также сможет помочь работникам зала с выкладкой товаров на полки

2. Складской рабочий — в центре логистики в волости Раэ молодой человек сможет попробовать себя в сфере складской работы: разгрузка поддонов, прием и сортировка товаров

3. Работник зала — как выкладывать товар, как проверять качество, цены и сроки годности? Эта должность даст вам ответы на эти вопросы

4. Продавец-консультант — работа позволит получить хороший опыт общения как за стойкой информации, так и в зоне самообслуживания

5. Ассистент руководителя категории — молодые люди могут подавать заявки на прохождение практики в главном офисе Maxima. Во время практики молодой человек получит разносторонний опыт общения как с поставщиками, так и в офисе с коллегами из разных отделов. Речь идет в основном о помощи в текущих делах и техническом управлении данными.

6. Кассир — молодые люди смогут проверить свои навыки обслуживания клиентов на кассе

7. Работник за прилавком — упаковка и выдача продовольственных товаров, проверка качества, цен и сроков годности за прилавком

8. Кондитер — молодой человек сможет внести свой вклад в приготовление кондитерских изделий собственной марки Maxima. Кстати, у сети Maxima самый большой ассортимент тортов в Эстонии. Все свежее, приготовлено здесь же, в Эстонии, вручную

9. Повар — молодой человек сможет внести свой вклад в приготовление продуктов собственной марки Maxima и изучить, как выполняется эта работа в крупной розничной сети

10. Комплектовщик — комплектация товаров при помощи сканнера/голосового оборудования в соответствии с заказами и их подготовка к транспортировке

11. Сортировщик товаров — молодой человек сможет заниматься маркировкой определенных групп товаров в центре логистики в волости Раэ, а также познакомиться с повседневной работой крупного логистического центра

12. Специалист по маркетингу — молодые люди приглашаются на практику в главный офис Maxima на должность специалиста по маркетингу. Молодой человек сможет познакомиться с работой специалиста по маркетингу, сможет поучаствовать в составлении предложений для разных клиентских сегментов и посмотреть на процесс планирования и проведения маркетинговых кампаний

13. ИТ-консультант — молодые люди приглашаются на практику в главный офис Maxima. Знакомство с процессом решения вопросов в сфере ИТ и вклад в их решение

14. Специалист по персоналу — молодые люди приглашаются на практику в главный офис Maxima на место специалиста по персоналу. Молодой человек сможет принять участие в процессе найма работников для одного из крупнейших работодателей Эстонии, а также познакомиться с повседневной работой с документами

15. Бухгалтер — молодые люди приглашаются на практику в главный офис Maxima на место бухгалтера. Практикант ознакомится с повседневной работой бухгалтера, будет вводить счета в соответствующую программу, учиться архивировать документы и решать разные бухгалтерские задачи

”Сфера торговли предлагает очень разные рабочие места, гибкость и быстрые карьерные возможности которых очень высоко ценятся среди молодых работников”, — приглашает руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер молодых людей подавать заявки на работу и на прохождение практики. ”Естественно, работа не из легких, потому что у нас очень большая розничная сеть и организация — каждый день нас посещают 170 000 клиентов, а в Эстонии у нас порядка 3700 коллег. Но этот опыт однозначно стоит своих усилий, очень хорошие возможности для развития и самореализации обязательно станут хорошим трамплином для дальнейшей карьеры”, — добавляет руководитель по персоналу.

В этом году исполняется 15 лет работы Maxima в Эстонии. В рамках юбилейного года отдел персонала розничной сети предложил 15 разных должностей, на которые молодые люди могут подавать заявки для летней работы или прохождения практики.

ТОП

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. В сеть входит 80 магазинов, из которых 56 это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX и 3 гипермаркета Maxima XXX. В 2015 году сеть розничной торговли Maxima первой в Эстонии открыла онлайн-магазин продуктовых товаров и товаров первой необходимости e-Maxima, который осенью 2018 года получил новый дизайн и название Barbora. Каждый день магазины Maxima обслуживают в среднем 170 000 человек. В розничную сеть входят восемь кулинарных цехов и центр логистики. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает примерно 3 700 человек.

Читайте также: