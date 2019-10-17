Эстонское железнодорожное предприятие расширилось на Финляндию

Operail Finland Oy руководит Илкка Сеппянен, имеющий большой опыт работы в железнодорожном концерне Финляндии VR. В течение своей карьеры Сеппянен руководил в VR группе продажами грузоперевозок по железной дороге, отвечал за логистику и безопасность. По словам Лукка, Сеппянен – один из сильнейших руководителей и знатоков в железнодорожной сфере Финляндии. «Сеппянен знаком со всеми важными заинтересованными группами и клиентами, а его знания и опыт работы в железнодорожной сфере, несомненно, исключительны и бесценны», – сказал Лукка.
Operail – это международное железнодорожное логистическое и транспортное предприятие, основными направлениями бизнеса которого являются грузоперевозки, сдача вагонов в аренду, а также обслуживание и строительство подвижного состава. В 2018 году Operail перевёз 13,4 миллиона тонн грузов. В вагонном парке предприятия свыше 3500 вагонов, из которых около 2200 сдано в аренду международным клиентам. В Тапаском депо Operail производят локомотивы C-30M как для обслуживания своих грузоперевозок, так и на экспорт. Бизнес-доходы предприятия в 2018 году составили в сумме 72,7 миллиона евро, а EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составила 15,7 миллиона евро. В прошлом году Operail заработало 9,2 миллиона евро чистой прибыли. Предприятие даёт работу более чем 700 работникам.
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