Эстонское железнодорожное предприятие расширилось на Финляндию

По словам председателя правления Рауля Тоомсалу, для предприятия жизненно важно предлагать новые услуги и продукцию, а также находить новые рынки. «Принимая решения в предыдущие годы, мы уже планировали разнообразить рынки и услуги. Новые направления бизнеса вывели предприятие в прибыль, и мы продолжим двигаться тем же курсом в ближайшие годы. Расширение деятельности в Финляндию – это часть долговременной стратегии предприятия», – сказал он.

«В развитии направления на Финляндию важную роль играет большой опыт нашего предприятия», – пояснил член правления предприятия Пауль Лукка. Лукка, который прожил в Финляндии более 16 лет, видит, что Operail способен предлагать клиентам на рынке грузоперевозок у северных соседей качественную и надёжную услугу в качестве дополнительной ценности, и у предприятия высокий потенциал на этом рынке. «Нас очень положительно приняли в Финляндии клиенты и различные заинтересованные группы. Дополнительная конкуренция на рынке приветствуется и способствует конкурентоспособности всего сектора», – сказал Лукка.

Лукка подтвердил, что предприятие готовилось к выходу на рынок Финляндии около года. «На первом этапе мы инвестируем во вхождение на рынок около 50 миллионов евро на покупку подвижного состава и создание структуры, необходимой для деятельности железнодорожного предприятия», – сказал Лукка.